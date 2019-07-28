с чего всё началось

В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали. Об этом сообщил источник New York Post в правоохранительных органах. О жертве стрельбы известно, что это 38-летний мужчина.

В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек

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