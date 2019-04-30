В результате столкновений в Венесуэле пострадали 50 человекРИА Новости 16:23

Манифестанты устроили беспорядки в районе Чакао. Для их разгона сотрудники правоохранительных органов распылили газ. Агентство Associated Press со ссылкой на руководителя больницы в Чакао сообщает, что 30 человека ранены резиновыми пулями, 16 получили травмы и трое отравились газом.

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