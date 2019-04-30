Растет число пострадавших в столкновениях в ВенесуэлеНациональная служба новостей вчера в 16:21

Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает "Интерфакс". 30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.

Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле

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