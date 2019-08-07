Один из спецназовцев, получивший ранение при штурме доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, скончался в больнице. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в минздраве республики. «Принимавший участие в штурме военнослужащий скончался от полученных ранений», — приводит заявление ТАСС.

Политика Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.

Происшествия Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар.

Шоу-бизнес Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Политика В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.

Общество ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.

Энергетика Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.

Космос Китайский луноход «Юйту-2» преодолел 271 м по обратной стороне Луны Китайский луноход "Юйту-2" - составная часть севшего 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы на естественном спутнике Земли преодолел 271 м. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".

Происшествия В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.

Политика Эрдоган о браслетах Зеленского с именами «пленных» моряков: Так места на руках не хватит Эрдоган, выслушав спич Зеленского, отметил, что «если по любому поводу надевать браслеты, то на руках места не хватит», давая понять, что если Украины будет позволяет себе провокации с нарушением государственных границ, то могут появляться и новые браслеты.

Финансы Годовая инфляция в РФ в августе составит 4,4–4,5% — МЭР В июле 2019 года годовая инфляция замедлилась — до 4,58% г/г после 4,66% г/г в июне и вернулась к уровню апреля-мая.

Религия Мусульмане Екатеринбурга подписали резолюцию о соборной мечети Мусульмане Екатеринбурга подписали резолюцию о строительстве соборной мечети в деловом центре города.

Футбол «Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

ЖКХ В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Технологии «Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию «Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Наука В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.

Армия и оружие Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии Ранее турецкое Министерство обороны сообщили, что Турция и Штаты договорились о создании координационного центра по совместным операциям и зоны безопасности на севере арабской республики.

Общество ООН составила руководство по спасению мира для лентяев ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.

Футбол Фанаты «Интера» поприветствовали Лукаку в аэропорту Милана Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прибыл в Милан для прохождения медобследования перед трансфером в "Интер".