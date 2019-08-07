Происшествия
Скончался пострадавший при штурме резиденции Атамбаева спецназовецИзвестия 00:23
Один из спецназовцев, получивший ранение при штурме доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, скончался в больнице. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в минздраве республики. «Принимавший участие в штурме военнослужащий скончался от полученных ранений», — приводит заявление ТАСС.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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