Армия и оружие

В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человекаRT на русском 15:52

В результате обстрела населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли два человека.
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Денис Пушилин
Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
— Денис ПушилинNewInform 15:59

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