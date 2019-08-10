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Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново, в результате чего погибли два человека, информирует RT со ссылкой на слова главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.

Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР

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