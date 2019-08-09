Армия и оружие
В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человекаRT на русском 15:52
В результате обстрела населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики погибли два человека.
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Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
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