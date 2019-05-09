Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человекКоммерсантъ 11:13

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы. «По состоянию на 18:00, пострадали десять человек, погибших нет»,— сказал собеседник агентства.
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Два человека пострадали при падении дерева на юго‑востоке Москвы

РИАМО11:26

В Москве во время грозы пострадали 12 человек

РИА Новости17:37

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

RT на русском15:28

Число пострадавших во время грозы в Москве выросло до 12 человек

Вечерняя Москва19:05

Восемь человек пострадали в Москве из-за падения деревьев

ТАСС11:15

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Коммерсантъ11:13

Пять человек госпитализированы в Москве из-за падения деревьев

Интерфакс12:03
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Происшествия

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Армия и оружие

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Как ранее сообщили "РГ" в правительстве Сахалинской области, в 2019 году предусмотрено шесть туров российских групп в Японию и девять визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп.
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Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
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