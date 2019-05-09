Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человекКоммерсантъ 11:13
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы. «По состоянию на 18:00, пострадали десять человек, погибших нет»,— сказал собеседник агентства.
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