Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человекКоммерсантъ 10:13
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra. Спасателям удалось вытащить из воды 30 человек, отметил телеканал Al Sumaria. Большинство спасенных — женщины и дети, «которые не умели плавать».
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Происшествия
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Обновлено в 07:38
Финансы
Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов
Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
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Обновлено в 09:55
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Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 10:37
Экономика
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Обновлено в 11:25
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
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Канделаки отметила, что считает поступками настоящей феминистки покупку квартиры в кредит и оформление брачного договора.
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Общество
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Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
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Обновлено в 01:03
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Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга
По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
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Обновлено в 00:31
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
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Обновлено в 10:57
Политика
Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России
Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11