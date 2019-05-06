Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человекРБК вчера в 18:14

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС. «41 человек погиб», — заявила она журналистам.
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В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

РИА Новости00:40

В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

ТАССвчера в 22:48

41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в «Шереметьево»

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РИАМОвчера в 17:53

СК: При пожаре на борту самолета в Шереметьеве погиб 41 человек

Вечерняя Москвавчера в 17:35

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

РБКвчера в 18:14

При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек

Lenta.ruвчера в 17:30
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