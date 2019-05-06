Трагедия в Шереметьеве
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человекРБК вчера в 18:14
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС. «41 человек погиб», — заявила она журналистам.
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СКР: Службы аэропорта «Шереметьево» оперативно сработали при крушении SSJ-100
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