Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человекРБК вчера в 18:14
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС. «41 человек погиб», — заявила она журналистам.
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Происшествия
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Происшествия
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В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево
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Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
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Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации
После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.
Обновлено вчера в 23:17
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Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
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Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
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Как сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МВД, пострадавших нет.
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Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
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Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
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Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк
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Происшествия
Три члена экипажа госпитализированы после авиакатастрофы в Шереметьево
Три члена экипажа загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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