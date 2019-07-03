Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб туристRT на русском 14:39
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на пожарных. Отмечается, что речь идёт о пострадавших туристах.
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Авто
Renault представил новое поколение Captur
Обновлено в 02:53
Общество
В Москве рассказали о ситуации с созданием рабочих мест
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с созданием рабочих мест.
Обновлено в 15:34
Общество
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Происшествия
О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра
Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Политика
Песков: решение о трауре по погибшим морякам пока не принято
Пока неизвестно, будет ли объявлен всероссийский траур в связи с гибелью моряков на глубоководном аппарате Военно-морского флота в Баренцевом море.
Обновлено в 07:57
Кино
Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве
Обновлено в 04:43
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Турции задержали россиянок по подозрению в связях с ИГ
На границе Турции задержали двух гражданок РФ, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Обновлено в 14:41
Политика
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:00
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Экономика
Суд признал банкротом производителя индюшатины «Евродон»
По данным ВЭБа, на декабрь 2018 года задолженность агрохолдинга "Евродон" перед банком составляла 37 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:20
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ
Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Обновлено в 15:21
Теннис
Хачанов обыграл Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 12:36
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
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Спорт
Уайлд продолжит выступать за Россию
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд продолжит выступать за Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 08:32
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Авто
Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион
Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.
Обновлено в 15:31
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Основные компании, входящие в ретейлинговую сеть «Красное и Белое», сменили владельца.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету
В России успешно завершились научно-исследовательские работы по перспективному боевому скоростному вертолету.
Обновлено в 05:30
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери
Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22