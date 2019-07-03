Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб туристRT на русском 14:39
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на пожарных. Отмечается, что речь идёт о пострадавших туристах.
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Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
Обновлено в 16:11
Кино
Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 17:30
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Общество
Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела
Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.
Обновлено в 16:54
Кино
Певец Егор Крид сыграет робота в новом фильме Марюса Вайсберга
Егор Крид сыграет главную роль — робота — в фантастической комедии Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
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Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
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Общество
Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в затопленный паводком город Канск, где встретился с жителями.
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Происшествия
Трое детей пострадали в ДТП в Ленобласти
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Происшествия
Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей
Обновлено в 17:21
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»
Обновлено 01 июля в 06:57
Экология
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Политика
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Происшествия
При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека
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Обновлено в 16:15
Общество
Две трети рабочих мест в Москве находятся за пределами центра города
По словам мэра, в последнее время две трети рабочих мест были созданы за Третьим транспортным кольцом, хотя еще десять лет назад свыше 40% из них располагались в центре Москвы.
Обновлено в 11:56
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Технологии
Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом
Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
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Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Общество
В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек
Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
РФС заключил соглашение о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком
Глава РЖД Олег Белозеров и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве для организации и проведения мероприятий по футболу, сообщает РЖД.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету
В России успешно завершились научно-исследовательские работы по перспективному боевому скоростному вертолету.
Обновлено в 05:30
Футбол
Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити»
Испанский защитник Анхелиньо перешел из голландского ПСВ в "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 14:35