В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на пожарных. Отмечается, что речь идёт о пострадавших туристах.

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

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