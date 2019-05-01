Трагедия в Шереметьеве
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человекИзвестия 17:27
При пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек включая одного члена экипажа. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальное заявление Следственного комитета России. По данным агентства, еще четыре члена экипажа лайнера и 33 пассажира смогли выжить.
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