Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человекКоммерсантъ 20:49
Боевики группировки «Боко Харам» (запрещена в России) напали на похоронную церемонию в нигерийском штате Борно, сообщает «Аль-Джазира». В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
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Происшествия
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Здоровье
Врач объяснил, чем опасны перепады температур
Врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала «Вечерней Москве», какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
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Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
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Здоровье
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Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.
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Политика
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Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
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Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
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Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Общество
Как начиналось наводнение 2013 года: хроника событий на Амур.инфо
Амур.инфо публикует хронологию событий дождливого лета 2013-го – как экстремальный паводок пришёл в Приамурье и какие последствия это повлекло.
Обновлено в 22:30
Футбол
Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучше
Новичок тульского "Арсенала" полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).
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Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Общество
Новый сервис расскажет о загрязнении воды в Черном море
«Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами», — цитирует его агентство.
Обновлено в 22:40
Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
Обновлено в 21:34
Происшествия
В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик
В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.
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Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено в 23:15
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Энергетика
Составлен мировой рейтинг доступности бензина
Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина.
Обновлено в 21:13
Происшествия
В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект об альтернативном наказании для водителей, оставивших место дорожной аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов документа, главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Обновлено в 23:15
Общество
В Байкальске частично эвакуированы четыре микрорайона из-за паводка
В Байкальске из-за паводка частично эвакуированы четыре микрорайона: Гагарина, Строитель, Южный и Восточный.
Обновлено в 21:40
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено в 08:43
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Экономика
Дмитрий Бутрин о том, куда исчезли околобюджетные споры
В 2019 году бюджетный процесс выглядит совсем иначе, вернее, он никак не выглядит: по состоянию на конец июля 2019 года нет не только ни единой цифры параметров будущего федерального бюджета, но и никакого интереса к тому, как они могли бы выглядеть.
Обновлено в 18:18
Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено в 23:10