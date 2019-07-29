Происшествия

В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человекКоммерсантъ 20:49

Боевики группировки «Боко Харам» (запрещена в России) напали на похоронную церемонию в нигерийском штате Борно, сообщает «Аль-Джазира». В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения.
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В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

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Вести.Ru14:56

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

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