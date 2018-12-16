Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали десять россиян
РБК
03:34

В результате ДТП с рейсовым автобусом под Цюрихом пострадали десять россиян, все они госпитализированы. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Швейцарии. Указывается, что дипмиссия находится в контакте с полицией и медицинскими учреждениями.
РБК03:34
Станислав Смирнов
Среди россиян есть одна тяжело пострадавшая, один — средней тяжести, остальные получили легкие травмы, ушибы и порезы. Посольство предложило им помощь, но они сказали, что в ней сейчас не нуждаются.
— Станислав Смирнов, российский математикКрасная весна 05:02

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