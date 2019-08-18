Происшествия
В результате ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человекГоворит Москва 05:25
Утром в районе Перово туристический автобус врезался в мачту освещения. ДТП произошло на пересечении 1-й Владимирской улицы и Шоссе Энтузиастов. В салоне автобуса находились 32 человека — граждане Китая.
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Происшествия
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