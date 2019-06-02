Происшествия

В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожарРБК 05:47

Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне. «Там шли ремонтные работы», — добавил он, подтвердив, что пострадавших в результате инцидента нет.
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Пожар на площади 20 кв. м произошел в реконструируемом павильоне «Рыболовство» на ВДНХ

Агентство Москва05:53

Возгорание строительных материалов произошло на северо-востоке Москвы

Вечерняя Москва05:49

Пожар в подвале павильона на ВДНХ потушили

ТАСС06:00

На ВДНХ загорелся цокольный этаж павильона «Рыболовство»

Интерфакс05:27

Пожар в подвале павильона «Рыболовство» на ВДНХ ликвидирован

Москва 2405:53

Пожар в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ ликвидировали

РИА Новости06:00

На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»

Говорит Москва05:36
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Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

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Происшествия

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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
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Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

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Спорт

Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
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Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий

В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
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Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
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В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
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Политика

Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.
Обновлено в 04:06
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В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
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Microsoft рекомендует обновить Windows для устранения уязвимости

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Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
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Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2

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Конференция санкт-петербургского отделения партии "Справедливая Россия" приняла решение о выдвижении Надежды Тихоновой кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Обновлено в 05:43
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Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
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