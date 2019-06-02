Происшествия
В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожарРБК 05:47
Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне. «Там шли ремонтные работы», — добавил он, подтвердив, что пострадавших в результате инцидента нет.
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Политика
В России вырос рейтинг доверия президенту Путину
Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено 31 мая в 06:52
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.
Обновлено в 05:15
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 06:00
Спорт
Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
Обновлено в 03:20
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий
В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
Обновлено в 04:59
Политика
Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Общество
В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Политика
Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Microsoft рекомендует обновить Windows для устранения уязвимости
Специалисты американской компании Microsoft просят пользователей операционной системы Windows установить исправление для устранения критической уязвимости, связанной со службами удалённых рабочих столов.
Обновлено в 05:49
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено 31 мая в 04:36
Футбол
Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2
Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока.
Обновлено в 05:35
Политика
«Справедливая Россия» выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
Конференция санкт-петербургского отделения партии "Справедливая Россия" приняла решение о выдвижении Надежды Тихоновой кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Кино
Серебренников собирается начать съемки нового фильма зимой
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Кому нельзя есть зелень, рассказали врачи
Врачи рассказали, что несмотря на неоспоримую пользу зелени, некоторым людям её есть нельзя.
Обновлено вчера в 07:33
Энергетика
Добыча нефти в России выросла в мае до 47 млн тонн
Добыча "Татнефти" в мае выросла на 2,5 п. п. - до 2,55 млн тонн, с начала года рост на 3,4 п. п. - до 12,3 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в мае - 1 млн тонн (рост на 0,5 п. п.), с начала года - 4,9 млн тонн (рост на 1,2 п. п.).
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду
Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сообщил ТАСС председатель правления фонда Владимир Вавилов.
Обновлено вчера в 10:58