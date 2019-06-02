В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожарРБК 05:47

Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне. «Там шли ремонтные работы», — добавил он, подтвердив, что пострадавших в результате инцидента нет.

В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар

Политика В России вырос рейтинг доверия президенту Путину Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.

Армия и оружие Израиль показал видео ракетного удара по Сирии Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.

Футбол Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Общество В Москву вернется 30-градусная жара Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Спорт Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".

Происшествия Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.

Политика Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.

Политика Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.

Общество В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника "Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.

Происшествия Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.

Политика Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец» Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.

Происшествия В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.

Гаджеты Microsoft рекомендует обновить Windows для устранения уязвимости Специалисты американской компании Microsoft просят пользователей операционной системы Windows установить исправление для устранения критической уязвимости, связанной со службами удалённых рабочих столов.

Политика Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17 Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.

Футбол Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2 Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока.

Политика «Справедливая Россия» выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга Конференция санкт-петербургского отделения партии "Справедливая Россия" приняла решение о выдвижении Надежды Тихоновой кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Здоровье Кому нельзя есть зелень, рассказали врачи Врачи рассказали, что несмотря на неоспоримую пользу зелени, некоторым людям её есть нельзя.

Энергетика Добыча нефти в России выросла в мае до 47 млн тонн Добыча "Татнефти" в мае выросла на 2,5 п. п. - до 2,55 млн тонн, с начала года рост на 3,4 п. п. - до 12,3 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в мае - 1 млн тонн (рост на 0,5 п. п.), с начала года - 4,9 млн тонн (рост на 1,2 п. п.).

Гаджеты Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.