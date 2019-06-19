Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов РоссииRT на русском вчера в 23:46
Отмечается, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошёл в топ-100 в международном рейтинге университетов. Столичный вуз занял 84-ю позицию, что на шесть позиций выше, чем в 2018 году. Среди российских вузов МГУ занял первое место.
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Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Обновлено в 02:41
Происшествия
Срочно: В Донецке прогремел мощный взрыв, обстреляна детская больница
В Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:23
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:06
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено в 01:17
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Бесплатное лечение получат подмосковные дети с редким заболеванием
В Подмосковье проживают 15 детей, страдающих данным заболеванием.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленского позвали на гей-парад в Киеве
Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.
Обновлено в 04:37
Футбол
Мишель Платини освобожден из-под стражи
Экс-глава УЕФА и легендарный французский Мишель Платини освобожден из-под стражи, передает Интерфакс со ссылкой на Le Monde.
Обновлено в 04:56
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов
Более 1 млн вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Интернет
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Обновлено в 04:47
Экономика
Самая дорогая земля в России принадлежит семье бывшего министра
Журнал Forbes признал принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева агрокомплекс владельцем самых дорогих земель в стране.
Обновлено в 01:50
Религия
Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге утвердят 26 июня
Список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть утвержден в ходе заседания рабочей группы, которое состоится 26 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 05:10
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Авто
Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%
Обновлено в 03:59
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен
"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Футбол
Бразильянка Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»
Жители заполярного острова Соммарей (Норвегия), площадью 0,9 км, попросили власти позволить им в летний период (18 мая – 26 июля) отказаться от градации этого прекрасного времени на сутки и часы, пишут "Известия".
Обновлено в 05:05
Финансы
Курс доллара вырос до 64,08 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,08 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20