В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов РоссииRT на русском вчера в 23:46

Отмечается, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошёл в топ-100 в международном рейтинге университетов. Столичный вуз занял 84-ю позицию, что на шесть позиций выше, чем в 2018 году. Среди российских вузов МГУ занял первое место.

В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России

Общество СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Политика Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57 Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.

Политика Зеленского позвали на гей-парад в Киеве Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.

Футбол Мишель Платини освобожден из-под стражи Экс-глава УЕФА и легендарный французский Мишель Платини освобожден из-под стражи, передает Интерфакс со ссылкой на Le Monde.

Политика К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов Более 1 млн вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».

Интернет Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Происшествия Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.

Экономика Самая дорогая земля в России принадлежит семье бывшего министра Журнал Forbes признал принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева агрокомплекс владельцем самых дорогих земель в стране.

Религия Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге утвердят 26 июня Список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть утвержден в ходе заседания рабочей группы, которое состоится 26 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Происшествия Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен "В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Общество В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени» Жители заполярного острова Соммарей (Норвегия), площадью 0,9 км, попросили власти позволить им в летний период (18 мая – 26 июля) отказаться от градации этого прекрасного времени на сутки и часы, пишут "Известия".

Финансы Курс доллара вырос до 64,08 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,08 рубля.