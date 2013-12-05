Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузовREGNUM вчера в 17:46
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов. Первое место в рейтинге среди вузов России вновь занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
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Авто
Универсал Subaru Outback минимально обновился и подорожал
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем.
Обновлено в 00:55
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки
Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено 17 июня в 04:37
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании
Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании в Орландо, штат Флорида.
Обновлено вчера в 21:08
Гаджеты
Microsoft впервые за 25 лет добавит на клавиатуру новую кнопку
Менеджер задач Microsoft вышел на "маках" читайте также Microsoft не меняла стандартную раскладку более 25 лет, с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году.
Обновлено вчера в 13:59
Теннис
Мария Шарапова: Только с годами осознала ценность победы на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о победе на Уимблдоне в 2004 году.
Обновлено в 01:07
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Политика
Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн
Обновлено в 00:21
Общество
В России запретили еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
Обновлено вчера в 14:50
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тысяч автомобилей
Обновлено в 01:10
Общество
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Станция метро «Невский проспект» погрузилась во тьму
На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Спорт
Платини освободили из-под стражи
Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты
Анонсированы саундбары Yamaha YAS-109 и YAS-209 с поддержкой Alexa
Yamaha представила два новых саундбара для домашних кинотеатров YAS-109 и YAS-209.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Депутат подал заявление на активистов «Лев против»
Муниципальный депутат Виктор Котов попросил прокуратуру проверить законность деятельности движения «Лев против».
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки
Обновлено в 01:30