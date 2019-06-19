В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузовREGNUM 17:46

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов. Первое место в рейтинге среди вузов России вновь занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

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