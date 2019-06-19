Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузовREGNUM 17:46
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов. Первое место в рейтинге среди вузов России вновь занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:57, Вашингтон
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
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Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Обновлено в 17:19
Происшествия
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
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Политика
Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси
Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
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Медведев предложил увеличить детские пособия
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета
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Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США
"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники", - сказал Волкер.
Обновлено в 18:36
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Половина россиян считает, что шизофрения возникает из-за сглаза
Результаты опроса показали, что около 50% респондентов полагают, что причиной шизофрении являются сглаз и порча, а также расплата за грехи.
Обновлено в 14:52
Общество
Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Пациенты в больнице под Волгоградом временно могли быть размещены вне палат из-за наплыва больных - власти
Фотографии пациентов, которые лежат в больнице Фишера в коридоре появились в одной из соцсетей.
Обновлено в 16:22
Гаджеты
В Microsoft возобновлена продажа ноутбуков Huawei
На сегодняшний день Microsoft провела оценку законодательных актов и возобновила реализацию уже существующих запасов Huawei в Microsoft Store.
Обновлено в 08:11
Футбол
Футболист сборной России Комличенко стал отцом
Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Ранее сообщалось, что раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
Обновлено в 08:23
Футбол
Молодежная сборная Франции вырвала победу в матче с англичанами
Футболисты молодежной сборной Англии в матче группового этапа чемпионата Европы уступили французам.
Обновлено в 16:54
Общество
Жителям России позволили регистрировать излишки земли
Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:25
Экология
Жители Сибая жалуются на хлор в воздухе и запах «как в больнице»
Местные жители в социальных сетях сообщают о неприятном запахе «как в больнице», жалуются на жжение и резь в горле.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14