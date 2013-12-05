В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузовИзвестия 20:23

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов. Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2020.

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

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