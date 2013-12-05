В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузовИзвестия 20:23

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов. Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2020.

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

Политика Трамп официально начал предвыборную кампанию Президент Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида, сообщило в среду агентство Associated Press.

Происшествия В Испании задержали десять человек за финансирование террористов Десять человек были задержаны испанскими правоохранительными органами по подозрению в финансировании террористических группировок в Сирии и отмыванию денег, сообщает пресс-служба МВД Испании.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента В США впервые в истории фекальная трансплантация закончилась смертью пациента.

Гаджеты Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Происшествия В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыски ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.

Авто Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа Компания «Тойота Мотор» 17 июня начала прием заказов на особую версию Toyota Supra, получившую название A90 Edition и представленную в России в количестве трех экземпляров из 90 существующих мире.

Происшествия Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.

Общество Путин подписал закон об упрощении кадастровых работ Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный закон направлен на упрощение процедуры выполнения комплексных кадастровых работ.

Экономика В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.

Энергетика Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе» Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".

Общество Выпускников призвали не запускать воздушные шары Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое после своего отравления интервью Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.

Шоу-бизнес Анастасия Макеева рассекретила имя нового супруга Накануне знаменитость во время беседы с журналистами все же рассекретила имя своего возлюбленного, являющегося успешным юристом.

Авто Европейский авторынок в мае прекратил падение Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей, после 8-месячного падения, ситуация на европейском авторынке стабилизировалась, по большому счету благодаря Центральной Европе, где отмечается увеличение продаж на 6,2%. Всего, за пять месяцев объем продаж в Европе составил 6 935 028 автомобилей, что на 2% ниже прошлогоднего результата.

Энергетика Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Авто Tesla Model 3 превратили в пикап Youtube-блогер Симона Гирц решила не ждать появления «настоящего» пикапа Tesla, а собрать собственный вариант на базе Model 3. Заручившись поддержкой Рича Бенуа из Rich Rebuilds, не раз перебиравшего электромобили Tesla, Гирц купила машину и взялась за работу.

Финансы STOCKS-Акции РФ закрываются в плюсе, глядя на рубль и мировые рынки Как считает Александр Осин из Фридом Финанс, рост Ростелекома связан с объявленными планами изменения дивидендной политики после консолидации Теле2.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Общество Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.

Здоровье Шесть воронежских врачей стали победителями всероссийского конкурса Признан лучшим воронежский терапевт, эндокринолог, онколог, фтизиатр, хирург и врач скорой помощи Шесть врачей Воронежской области стали лучшими на всероссийском профессиональном конкурсе, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.