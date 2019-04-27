Экономика
В регионах появятся новые места накопления ТКОРоссийская газета 04:16
Два экологических поручения должны быть выполнены до 30 мая. Во-первых, Медведев поручил изучить необходимость выделения дополнительных средств для работы единой системы государственного экологического мониторинга.
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Медведев поручил подготовить предложения по созданию новых мест накопления отходов в РФ
Московский Комсомолец03:47
Медведев поручил проработать распространение практик нацпроектов на госпрограммы
Будущее России. Национальные проекты03:02
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Футбол
Полузащитник «Атлетико» может пополнить «Манчестер Сити»
Испанская пресса сообщает об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Атлетико» Родриго Эрнандесу.
Обновлено в 06:06
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Политика
Песков рассказал, когда состоится прямая линия с Путиным
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце
Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Спорт
Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии
Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
Обновлено в 03:11
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день
Работы займут время до конца рабочего дня.
Обновлено в 02:27
Футбол
Пятницкий: «„Спартаку“ нет смысла возвращаться к Каррере»
Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий поделился мнением по поводу игры команды и будущих перестановок на руководящих должностях клуба.
Обновлено в 04:40
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины
Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин не исключил переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:04
Экономика
Среди депутатов думы ХМАО стало больше богатых
Спикер думы ХМАО Борис Хохряков отчитался о доходе 9,3 млн рублей, что примерно столько же, сколько он заработал в 2017 году (9 млн).
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Германия испугалась новой российской подлодки
Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
Футбол
Дзюба второй раз подряд признан лучшим игроком тура в РПЛ
Обновлено в 06:02
Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено вчера в 01:56
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Daimler удивился наличию у Ким Чен Ына его лимузинов
Концерн Daimler был крайне удивлен, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передвигается на лимузинах его производства, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя концерна Зильке Мокерта.
Обновлено вчера в 22:45
Космос
Идея инопланетной жизни становится неизбежной
Наша планета была заселена, как только она стала пригодной для жизни и определение пригодной для жизни также оказалось довольно гибким понятием.
Обновлено в 04:14
Игры
Эксперты: через три года геймеры перейдут на консоли
Согласно отчету, в ближайшие три года около двадцати миллионов геймеров, игравших ранее на ПК, совершат переход на консольные версии.
Обновлено в 02:36