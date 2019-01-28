В регионах Сибири проверяют звонки о минировании школ и больницВедомости вчера в 22:02

Экстренные службы Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областей проверяют информацию о минировании школ, больниц и административных зданий, сообщает «Интерфакс». После звонков с угрозами людей пришлось эвакуировать.

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