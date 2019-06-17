Энергетика
В регионах России резко подорожал бензинИнфо24 01:59
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России. На тувинских АЗС литр бензина АИ-95 с мая подорожал с 41,58 до 44,32 рубля, АИ-92 — с 39,58 до 41,86 рубля. В Новосибирске АИ-95 в мае стоил 43,90 рубля, в июне — 44,55 рубля.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Футбол
«Челси» отказал «Атлетико» и «Барселоне» в продаже Виллиана
«Челси» отклонил предложения «Атлетико» и «Барселоны» в размере € 39 млн по трансферу бразильского нападающего Виллиана, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 12:50
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Все цыгане сбежали из Чемодановки
Обновлено в 12:36
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика
Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.
Обновлено в 12:48
Космос
Астрономы ищут новые планеты в системе альфа Центавра
Три года назад ученые нашли экзопланету, которая вращалась вокруг третьей звезды, и назвали ее Проксима Центавра b. Как заявляли специалисты, обнаруженный астрономический объект похож на Землю по размерам и массе.
Обновлено в 08:00
Общество
В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора
В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Политика
Евросоюз обеспокоен вызовами безопасности в Черном море
Представители Европейского союза заявили об обеспокоенности вызовами безопасности в акватории Черного моря.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100
Эксперт обнаружил "незамеченную", но важную деталь в отчете МАК о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает ФАН.
Обновлено в 11:26
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
Обновлено в 11:50
Общество
Уфимский художник оскорбил Татарстан карикатурой
Комментаторы в соцсетях указывают, что художник Камиль Бузыкаев целенаправленно подчеркнул именно татарскую идентичность в женщине с низкой социальной ответственностью.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Ростове-на-Дону пожар охватил частные дома
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина
ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:53