Энергетика
В регионах России резко подорожал бензинИнфо24 01:59
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России. На тувинских АЗС литр бензина АИ-95 с мая подорожал с 41,58 до 44,32 рубля, АИ-92 — с 39,58 до 41,86 рубля. В Новосибирске АИ-95 в мае стоил 43,90 рубля, в июне — 44,55 рубля.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
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