Энергетика
В регионах ДФО подорожало автомобильное топливо
В регионах ДФО подорожало автомобильное топливоREGNUM01:51
Во многих регионах Дальнего Востока в первый рабочий день 2019 года подорожало автомобильное топливо. В среднем цена выросла от 70 копеек до 2 рублей за литр. Ценники, по наблюдениям водителей, поменяли в полночь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM01:51
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Цены на заправках отыгрывают рост НДС В новогодние каникулы продавцы горючего стали повышать цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС.Коммерсантъвчера в 18:12
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Происшествия
Девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Мытищах
Обновлено в 05:55
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС
С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Политика
Песков: Россия достигла понимания с WADA
Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия достигла понимания с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 04:39
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину
В МИД России, комментируя возможность обмена Уилана, подчеркнули, что задержанному ещё не предъявлены обвинения, поэтому ставить вопрос об обмене невозможно.
Обновлено в 04:36
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково
По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
Обновлено в 05:49
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - сказал Миллер.
Обновлено в 05:18
Общество
ПФР рассказал, как будут назначаться пенсии в 2019 году
Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На курорте в Камбодже погибли двое россиян
В Камбодже во время отдыха погибли двое туристов из России. Семейная пара приехала на курорт в Сиануквиле из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:10
Политика
Шефчович подтвердил встречу по газу Россия-Украина-ЕК 21 января
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение 21 января трехсторонних переговоров по газу на министерском уровне в формате Россия-Украина-Еврокомиссия.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
США исключили размещение войск на Курилах
Обновлено в 04:38
Происшествия
Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Опрокинувшийся в Оренбуржье поезд вез алкогольную продукцию и цемент
Грузовой поезд, вагоны которого сошли с рельсов и опрокинулись в Оренбургской области, был гружен алкогольной продукцией, цементом и цинком, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:27
Политика
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»
Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Политика
Песков: ослабление санкций США носит точечный характер
Представитель Кремля подчеркнул, что в США сейчас «ведётся кропотливая работа», но в Вашингтоне очень много недружественных проявлений по отношению к России.
Обновлено в 04:53
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:20
Экономика
Геннадий Тимченко стал совладельцем винодельни «Усадьба Дивноморское»
Источник, знакомый с деталями сделки, подтвердил изданию, что партнером Тимченко по "Усадьбе Дивноморское" стал именно Колбин-младший.
Обновлено в 02:59
Политика
Володин открыл весеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду открыл весеннюю сессию нижней палаты парламента.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта
Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Энергетика
В регионах ДФО подорожало автомобильное топливо
Во многих регионах Дальнего Востока в первый рабочий день 2019 года подорожало автомобильное топливо.
Обновлено в 01:51