Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полицияРБК 10:54
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала. Полицейские вручили главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку как свидетелю по уголовному делу, сообщила она РБК.
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с чего всё началось
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала Дождь. Полицейские вручили главному редактору Дождя Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу.Дождь09:57
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