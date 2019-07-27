Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала Дождь. Полицейские вручили главному редактору Дождя Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу.

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Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала. Полицейские вручили главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку как свидетелю по уголовному делу, сообщила она РБК.

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