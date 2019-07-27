Происшествия

В редакцию телеканала «Дождь» пришла полицияРБК 10:54

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала. Полицейские вручили главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку как свидетелю по уголовному делу, сообщила она РБК.
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с чего всё началось

Главреда Дождя вызвали на допрос как свидетеля по делу о московских протестах

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала Дождь. Полицейские вручили главному редактору Дождя Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу.
Дождь09:57

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Главного редактора телеканала «Дождь» вызвали на допрос в качестве свидетеля

РИАМО12:07

В редакцию «Дождя» пришла полиция

Ведомости09:58

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь»

Эхо Москвы10:30

Главред канала «Дождь» вызвана на допрос в СК

Интерфакс10:13

В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция

РБК10:54

В редакцию «Дождя» пришла полиция

Коммерсантъ09:58

Главреда Дождя Александру Перепелову вызвали на допрос. Она рассказала подробности

Дождь10:27
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Происшествия

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