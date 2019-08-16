Экономика

В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоныREGNUM вчера в 07:24

Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября. В ней учитываются помимо стимулирующих мер также и конкурентные преимущества региона, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на рабочем совещании в Кургане 16 августа.
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Антон Силуанов
Мы видим необходимость „подтягивания“ региона по объему регионального внутреннего продукта, по увеличению темпов роста, увеличению заработных плат. Все это предлагается сконцентрировать в программный документ, который мы сегодня будем обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистURA.Ru вчера в 05:57

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