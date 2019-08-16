Мы видим необходимость „подтягивания“ региона по объему регионального внутреннего продукта, по увеличению темпов роста, увеличению заработных плат. Все это предлагается сконцентрировать в программный документ, который мы сегодня будем обсуждать.

Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября. В ней учитываются помимо стимулирующих мер также и конкурентные преимущества региона, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на рабочем совещании в Кургане 16 августа.

В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны

Политика ФСБ впервые за 20 лет назвала число трудовых мигрантов в России Пограничное ведомство Федеральной службы безопасности (ФСБ) России рассказала о числе приехавших в страну на работу иностранных граждан.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Политика Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.

Космос Все живое исчезнет: названа точная дата конца света Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.

Культура Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах.

Интернет Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.

Космос Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано.

Кино В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана» В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.

Футбол Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным «Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Наука Разработан новый метод диагностики аутизма Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.

Политика США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать оборудование у американских предприятий, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Технологии «Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу Розничная сеть «Магнит» тестирует технологию оплаты путем распознавания лица покупателя, сообщили RNS в пресс-службе «Магнита».

Армия и оружие Су-57Э и Ил-112ВЭ представят на МАКС-2019 В Ростехе отметили, что и Су-57Э, и Ил-112ВЭ уже получили экспортную документацию и Рособоронэкспорт готов к поставкам этих самолётов иностранным покупателям.

Армия и оружие В Крыму случайно запустили управляемую ракету Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Культура В Москве спилили дерево из сериала «Бригада» В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.

Армия и оружие Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).