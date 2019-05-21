В развитие сел и деревень вложат 2,28 трлн рублейВек 04:49

Новая госпрограмма по развитию сельских территорий РФ подорожала практически вдвое за счет привлечения внебюджетных источников — до 2,28 трлн руб. на период до 2025 года. Это кратно больше нынешних затрат на село, но при этом все равно меньше необходимого.

В развитие сел и деревень вложат 2,28 трлн рублей

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