Экономика
В развитие сел и деревень вложат 2,28 трлн рублейВек 04:49
Новая госпрограмма по развитию сельских территорий РФ подорожала практически вдвое за счет привлечения внебюджетных источников — до 2,28 трлн руб. на период до 2025 года. Это кратно больше нынешних затрат на село, но при этом все равно меньше необходимого.
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Правительство собирается потратить 2,2 трлн рублей на развитие сельских территорий
Общественное телевидение Россиивчера в 11:40
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
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