Экономика

В развитие сел и деревень вложат 2,28 трлн рублейВек 04:49

Новая госпрограмма по развитию сельских территорий РФ подорожала практически вдвое за счет привлечения внебюджетных источников — до 2,28 трлн руб. на период до 2025 года. Это кратно больше нынешних затрат на село, но при этом все равно меньше необходимого.
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Росбалтвчера в 11:55
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Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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