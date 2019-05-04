Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»RT на русском 09:14
Памятные шествия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в разных странах 4 и 5 мая. В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 10 городов США. Самое многочисленное шествие собрало более 2 тыс. человек в Нью-Йорке.
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Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком мини
Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.
Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Елена Север считает, что дочери Алсу после шоу «Голос. Дети» нанесена непоправимая травма
Обновлено в 07:31
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Ростове-на-Дону пьяная женщина забыла ребенка в такси
Полицейские установили женщину, которая забыла своего двухлетнего ребенка в такси в Ростове-на-Дону, сообщает в воскресенье ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже
Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС
Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Единоборства
Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем.
Обновлено в 07:56
Общество
ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров
Обновлено в 06:42
Технологии
Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем
На фабрике будет работать около 400 человек, а запуск намечен на 2021 год. Землю для размещения фабрики Huawei купила ещё в прошлом году.
Обновлено в 04:36
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Политика
Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США
Расследование спецпрокурора Мюллера подтвердило, что Россия вмешивалась в выборы США, считает бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста
Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43