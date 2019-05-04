Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»RT на русском 09:14

Памятные шествия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в разных странах 4 и 5 мая. В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 10 городов США. Самое многочисленное шествие собрало более 2 тыс. человек в Нью-Йорке.
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Акция «Бессмертный полк» стартовала в США

News.ru02:01

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

ФАН04:15

«Бессмертный полк» в четвертый раз прошел по улицам Вашингтона

Эхо Москвывчера в 23:31

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

RT на русском09:14

В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

ТАСС02:06

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

РЕН ТВвчера в 17:29

В нескольких странах мира прошла акция «Бессмертный полк»

Комсомольская правдавчера в 14:20
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Общество

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Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

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Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.
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Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП

В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону пьяная женщина забыла ребенка в такси

Полицейские установили женщину, которая забыла своего двухлетнего ребенка в такси в Ростове-на-Дону, сообщает в воскресенье ГУМВД России по Ростовской области.
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Обновлено в 09:10
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

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Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

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Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
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Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

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Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
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Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС

Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

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Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

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Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем.
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В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

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Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем

На фабрике будет работать около 400 человек, а запуск намечен на 2021 год. Землю для размещения фабрики Huawei купила ещё в прошлом году.
Обновлено в 04:36
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
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Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

Расследование спецпрокурора Мюллера подтвердило, что Россия вмешивалась в выборы США, считает бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
Обновлено вчера в 10:24
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Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста

Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
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