В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»RT на русском 09:14

Памятные шествия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в разных странах 4 и 5 мая. В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 10 городов США. Самое многочисленное шествие собрало более 2 тыс. человек в Нью-Йорке.

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

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