Трагедия в Шереметьеве

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100Газета.Ru вчера в 13:07

В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
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В стенограмме переговоров пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка

Комсомольская правда15:18

Пилот SSJ 100 сказал, что самолет переведен в Direct mode, а не «горит в молнии»

Коммерсантъ14:06

Найдены новые ошибки в расшифровке переговоров сгоревшего SSJ-100

Известия12:45

В Сети появились аудиопереговоры диспетчеров с экипажем сгоревшего SSJ в Шереметьево

РЕН ТВ12:33

Появилось аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100

РБК13:22

В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку

РИА Новости14:34

В опубликованной расшифровке переговоров экипажа Superjet и диспетчеров нашли ошибку. Пилот говорит не «горит в молнии», а «direct mode»

Дождь13:29
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