Футбол
В расположение «Крыльев Советов» прибыл футболист «Порту»RT на русском 09:50
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в ближайшее время заключит контракт с колумбийским форвардом «Порту» Хуаном Переа. Об этом сообщается в Twitter самарского коллектива. Отмечается, что игрок уже прибыл в расположение команды.
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