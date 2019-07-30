Экономика
В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублейИзвестия 08:45
Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Общество
Град, грозы и ливни: в ближайшие часы в Крыму разгуляется непогода
В Крыму в ближайшие несколько часов и до конца дня 30 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:42
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.
Обновлено вчера в 03:06
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Авто
ГАЗ разрабатывает беспилотную «ГАЗель»
Обновлено в 01:50
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Музыка
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Список был опубликован 30 июля на сайте издания.
Обновлено в 09:00
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено в 07:40
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Единоборства
Соперник Кунченко снялся с турнира UFC из-за травмы
Обновлено в 05:25
Политика
Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса
Например, в Швеции на горящий лес сбрасывали бомбу, взрыв которой поглощает кислород, в итоге очаг возгорания подавляется.
Обновлено в 03:39
Авто
В июне россияне стали чаще покупать кроссоверы и внедорожники
В июне 2019 года в России было продано 59 418 новых автомобилей сегмента SUV – на 1,3% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 11:46
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Французская компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
США ввели санкции против мэра города Дуррес
Соединенные Штаты ввели санкции против мэра города Дуррес в Албании Вангьюша Дако, обвинив его в причастности к коррупции.
Обновлено в 08:52
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43