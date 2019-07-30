Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей

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