с чего всё началось

Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу Ипотечные каникулы не обойдутся заёмщику даром, но это возможность выиграть время и сберечь нервы.

Общество В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена шейха сбежала из страны с 11-летней дочерью и семилетним сыном, взяв с собой 31 миллион фунтов (около 39 миллионов долларов).

Общество В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панд Жуи и Диндин Московский зоопарк отметит день рождения привезенных из Китая панд Жуи и Диндин 31 июля.

Политика МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Общество В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.

Происшествия Останки известного гангстера эксгумируют в США В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

Наука Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху» Ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта.

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Футбол Фернандо обратился к болельщикам «Спартака» Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.

Наука Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Кино Владимир Машков рассказал, на каком условии вернется в кино В интервью «Парламентской газете» актер Владимир Машков рассказал, что вернется в кинематограф только после того, как наладится работа Театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является.

Экономика S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.

Футбол «Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал турнира в Мюнхене Немецкая «Бавария» одержала разгромную победу над турецким «Фенербахче» в полуфинальном матче товарищеского турнира в Мюнхене Audi Cup.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Политика Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.