В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублейRT на русском 07:18

В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ» Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.

Музыка Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки».

Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Общество Перепланировка в квартире: что можно, а что нельзя делать Что грозит за незаконную перепланировку Читайте также Какие домашние животные чаще всего вынуждают своих хозяев делать ремонт в квартире Если же вы не собираетесь продавать квартиру и делаете перепланировку «для себя», чтобы никто не узнал, это тоже не вариант — к примеру, вы вызовете сантехника из управляющей компании, он увидит ваши «художества» и заявит о них в контролирующие органы.

Здоровье Новый закон пустил родственников в реанимацию Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.

Происшествия Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Авто Тульский губернатор заявил, что автомобиль Aurus для него слишком дорогой Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал РИА Новости, что хотел бы приобрести лимузин проекта "Кортеж", который используют президент и премьер, но пока автомобиль стоит слишком дорого.

Происшествия Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.

Происшествия Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве «Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.

Здоровье Малышева определила самую опасную болезнь XXI века Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество В России ввели штраф за повторное воровство электричества Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.

Футбол Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину» Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Футбол Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.

Политика Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.