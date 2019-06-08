Политика

В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублейRT на русском 07:18

В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.
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На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Интерфакс07:11

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

Мойка7808:31

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на рекордную сумму 3,1 трлн рублей

78.ru07:45

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

ТАСС08:35

В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей

RT на русском07:18

ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

РИА Новости07:02

ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей

Петербургский дневник07:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:37, Ашберн
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

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Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ»

Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.
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Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки».
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Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
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Перепланировка в квартире: что можно, а что нельзя делать

Что грозит за незаконную перепланировку Читайте также Какие домашние животные чаще всего вынуждают своих хозяев делать ремонт в квартире Если же вы не собираетесь продавать квартиру и делаете перепланировку «для себя», чтобы никто не узнал, это тоже не вариант — к примеру, вы вызовете сантехника из управляющей компании, он увидит ваши «художества» и заявит о них в контролирующие органы.
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Новый закон пустил родственников в реанимацию

Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.
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Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

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Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
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СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 20:04
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Авто

Тульский губернатор заявил, что автомобиль Aurus для него слишком дорогой

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал РИА Новости, что хотел бы приобрести лимузин проекта "Кортеж", который используют президент и премьер, но пока автомобиль стоит слишком дорого.
Обновлено в 20:05
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» после скандала

Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер пошла по стопам матери

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер пошла по стопам матери.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве

«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Общество

В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:17
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Мотоциклиста задержали после смертельного ДТП на Стачек

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Футбол

Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 19:40
Футбол

Экс-футболист «Тоттенхэма» скончался в возрасте 49 лет

Обновлено в 15:42
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Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено в 13:54
Культура

На аукционе в Мюнхене продали картину Кандинского за €2,5 млн

Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием

Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено в 09:01
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Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Космос

В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий

Обновлено вчера в 11:46
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
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