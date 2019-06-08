В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублейRT на русском 07:18

В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.

В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей

Политика Рогозин отказался устроить Илона Маска в «Роскосмос» Рогозин не собирается приглашать Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет.

Происшествия В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Политика Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Политика Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.

Политика Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.

Армия и оружие Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе «Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.

Шоу-бизнес Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.

Наука Медики назвали простой способ понизить артериальное давление Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.

Игры В сети появилось изображение коллекционного издания Cyberpunk 2077 На Реддите появилось изображение с возможным содержанием коллекционного издания Cyberpunk 2077.

Армия и оружие В ДНР уничтожили беспилотник ВСУ Народная милиция ДНР уничтожила украинский военный беспилотник, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Гаджеты Эксперты назвали патентных лидеров в сфере ИИ Эксперты провели исследование и выяснили, что самое большое количество патентов на создание разработок в сфере искусственного интеллекта поступило от компаний Microsoft, IBM и Samsung.

Происшествия В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона Ранее 26 мая сообщалось, что три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Политика Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Политика Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Экономика Снизилась смертность трудоспособных россиян Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.

Музыка Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.