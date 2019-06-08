Политика
В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублейRT на русском 07:18
В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.
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ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневник07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
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