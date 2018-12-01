В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна: один шел под флагом Того, другой - Мальты. Инцидент произошел в 15 км от Крымского моста. Причиной инцидента стало маневрирование, которое корабль Того осуществлял слишком близко от мальтийского судна.

В районе Керченского пролива столкнулись два судна

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