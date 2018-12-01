Происшествия

В районе Керченского пролива столкнулись два судна
Газета.Ru
08:07

В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна: один шел под флагом Того, другой - Мальты. Инцидент произошел в 15 км от Крымского моста. Причиной инцидента стало маневрирование, которое корабль Того осуществлял слишком близко от мальтийского судна.
Газета.Ru08:07

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В Керченском проливе «Леди Мария» зацепилась за другой теплоход

Вести.Ru08:05

В Керченском проливе произошёл инцидент с участием двух иностранных судов

RT на русском07:54

Два судна задели друг друга в районе Керченского пролива

Lenta.ru07:46

В районе Керченского пролива столкнулись два судна

Газета.Ru08:07

Два судна под иностранными флагами столкнулись у Керченского пролива

РБК06:23

В Керченском проливе теплоход задел винтом якорную цепь другого судна

РИА Новости06:18

В районе Керченского пролива столкнулись два иностранных судна

ТАСС05:48
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Происшествия

Два журналиста RT France пострадали в ходе столкновений в Париже

Обновлено в 10:10
Происшествия

СК возбудил дело по факту схода вагонов на Транссибе

По факту схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда в Омской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Новосибирске задержали группу IC3PEAK

Полицейские задержали на вокзале в Новосибирске участников группы IC3PEAK, сообщил «Медиазоне» менеджер музыкантов Олег Митрофанов.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Магнитогорске при обрушении на территории предприятия погиб рабочий

Обновлено в 09:59
Происшествия

Трамп ввёл режим ЧС на Аляске после землетрясения

Президент США Дональд Трамп объявил федеральный режим ЧС на Аляске, где накануне произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа — крупнейшего города штата.
Обновлено в 09:22
Происшествия

После ДТП с микроавтобусом с детьми на Таймыре возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием микроавтобуса с детьми на севере Красноярского края, в котором погибли два человека.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Волхове около 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии

В городе Волхове Ленинградской области из-за засорения водозаборной трубы произошла аварийная остановка насосов станции подъема, в результате около 50 тыс. человек остались без воды.
Обновлено в 10:05
Происшествия

СК начал проверку из-за отравления школьников крысиным ядом в Казани

Обновлено в 08:58
Происшествия

Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов

В Краснодарском крае из-за снежных заносов на трассах М-4 «Дон» и Р-217 в заторы попали более 700 автомобилей.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, сообщает сайт украинского телеканала "Громадське".
Обновлено в 09:57
Происшествия

В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя

Обновлено в 09:11
Происшествия

В Дагестане задержали начальника отделения энергосбытовой компании

Начальник Кизлярского городского отделения энергосбытовой компании Дагестана задержан за взятку в 550 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД России.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз

Обновлено в 09:19
Происшествия

Задержанный на Урале политтехнолог арестован до конца января

Задержанный 29 января политтехнолог Александр Устинов арестован до 27 января 2019 года.
Обновлено в 09:13
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели парашютиста на Сахалине

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего курсанта в результате прыжка с парашютом на Сахалине, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего инспектора Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Нонну Власову.
Обновлено в 08:14
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