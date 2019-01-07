Происшествия
Как рассказал собеседник агентства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" шел из Черного моря, миновал Босфор и двигался через Мраморное море в сторону Дарданелл.
РИА Новости05:34
с чего всё началось
В районе пролива Дарданеллы погиб российский капитан судна "Канопус", сообщил РИА Новости дежурный дипломат генконсульства в Стамбуле.РИА Новости05:34
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Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Экономика
В Госдуме оценили предложение профсоюзов увеличить МРОТ в два раза
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова о необходимости увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 08:16
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с Россией
Обновлено в 05:15
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Корабль военно-морских сил США USS Fort McHenry вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Кино
В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».
Обновлено в 05:47
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В районе Дарданелл погиб российский капитан сухогруза
Как рассказал собеседник агентства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" шел из Черного моря, миновал Босфор и двигался через Мраморное море в сторону Дарданелл.
Обновлено в 05:34
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Авто
Компания Tesla начала строить в Шанхае завод
На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин пригласил Моди на Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре этого года.
Обновлено в 05:18
Энергетика
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Первые кадры новых серий «Игры престолов» попали в сеть
Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 04:43
Футбол
Появилась информация о задержании футболиста Уэйна Руни
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца
Обновлено в 04:57
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
На юге Москвы обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны
Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружена в Криворожском проезде на юге Москвы в ходе проведения земляных работ.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Специалисты не нашли смещений в обрушившемся доме в Магнитогорске
Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов не обнаружили смещений и движения стен дома, часть которого обрушилась 31 декабря.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин посетит Калининградское подземное хранилище газа
Президент России Владимир Путин 8 января совершит рабочую поездку в Калининград, во время которой посетит Калининградское подземное хранилище газа.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Во Франции задержали подозреваемого в нападении на жандармов в Париже
Мужчина, который подозревается в нападении на двух жандармов во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже 5 января, помещен под стражу и предстанет перед судом, сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Обновлено в 06:51
Путешествия
В Японии введен налог на выезд из страны
Обновлено в 00:35
Общество
Telegraph: Скрипали продолжают оставаться в Великобритании
Излагая информацию в виде предположений, а не утверждений, издание отмечает, что пострадавшие от отравления в Солсбери россияне, по всей видимости, проживают в настоящий момент где-то на юге Англии и находятся под присмотром узкого круга медицинских экспертов.
Обновлено в 07:31
Общество
В Курске люди устроили давку из-за бесплатных конфет от ЛДПР
Праздничные мероприятия курского регионального отделения ЛДПР 3 и 5 января закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров с символикой партии.
Обновлено в 06:55
Наука
Ученые обнаружили новый способ уничтожения раковых клеток
Зарубежные ученые выявили способ, который позволяет защитным клеткам организма быстрее и эффективнее находить и уничтожать раковые образования.
Обновлено вчера в 07:59