Политика
В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовыИзвестия вчера в 22:28
Построить единую Украину, которая «будет отличаться от Брянской области», можно только при распространении украинского языка, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
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Происшествия
СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске
Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Депутат Ионин опроверг информацию о задержании помощника
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Космос
Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны
Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено вчера в 11:12
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь
Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя из-за лесных пожаров
В Курганской области из-за лесных пожаров на ближайшую неделю введен запрет на продажу алкоголя и средств для розжига огня.
Обновлено вчера в 11:33
Авто
В рейтинг самых ожидаемых в России автоновинок вошла LADA Largus
Чести войти в топ-5 ожидаемых новинок удостоился и отечественный автомобиль – рестайлиновая версия LADA Largus.
Обновлено вчера в 15:31
Энергетика
Министр нефти Ирака посетил Катар
Министр нефти Ирака Тамер Гадхбан посетил Катар для проведения переговоров со своим коллегой Саадом аль-Кааби, сообщает 6 мая Reuters.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Следственный комитет сообщает о 41-м погибшем в ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
В Якутске на площадке детского сада погиб восьмилетний мальчик.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Австрия протестует против расширения АЭС Моховце в Словакии
Австрия выступает против завершения строительства энергоблоков словацкой атомной электростанции (АЭС) Моховце, расположенной примерно в 160 км от австрийской столицы.
Обновлено в 01:06
Общество
6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жара
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об июльской температуре 6 и 7 мая - около +25 градусов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:50
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
Исследования базируются на сравнении объема вложений, однако они оцениваются в долларах США, что ставит экономику РФ в один ряд с Южной Кореей.
Обновлено вчера в 17:52
ЖКХ
Массовые отключения горячей воды начались в Хабаровске
Обновлено в 00:23
Политика
В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов
Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал
Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году.
Обновлено вчера в 23:06