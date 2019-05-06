Политика

В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовыИзвестия вчера в 22:28

Построить единую Украину, которая «будет отличаться от Брянской области», можно только при распространении украинского языка, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
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В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы

Известиявчера в 22:28

Депутат Рады заявил, что без «мовы» Украина «не будет отличаться» от Брянской области

ФАНвчера в 23:41

Превращения Украины в Брянскую область испугались в Раде

Газета.Ruвчера в 22:52

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

RT на русскомвчера в 22:41

На Украине испугались превращения в Брянскую область

URA.Ru00:05

Депутат рады заявил о необходимости насаждения украинской мовы

Московский Комсомолецвчера в 21:55

Без «мовы» Украина будет похожа на Брянскую область, заявили в Раде

РИА Новостивчера в 21:37
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Происшествия

СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске

Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Депутат Ионин опроверг информацию о задержании помощника

Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Космос

Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны

Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено вчера в 11:12
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь

Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено вчера в 16:22
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя из-за лесных пожаров

В Курганской области из-за лесных пожаров на ближайшую неделю введен запрет на продажу алкоголя и средств для розжига огня.
Обновлено вчера в 11:33
Авто

В рейтинг самых ожидаемых в России автоновинок вошла LADA Largus

Чести войти в топ-5 ожидаемых новинок удостоился и отечественный автомобиль – рестайлиновая версия LADA Largus.
Обновлено вчера в 15:31
Энергетика

Министр нефти Ирака посетил Катар

Министр нефти Ирака Тамер Гадхбан посетил Катар для проведения переговоров со своим коллегой Саадом аль-Кааби, сообщает 6 мая Reuters.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Следственный комитет сообщает о 41-м погибшем в ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

В Якутске на площадке детского сада погиб восьмилетний мальчик.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

ФАН публикует список погибших в самолете Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 00:36
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено вчера в 15:26
Политика

Австрия протестует против расширения АЭС Моховце в Словакии

Австрия выступает против завершения строительства энергоблоков словацкой атомной электростанции (АЭС) Моховце, расположенной примерно в 160 км от австрийской столицы.
Обновлено в 01:06
Общество

6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об июльской температуре 6 и 7 мая - около +25 градусов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:50
Музыка

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие

Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США

Исследования базируются на сравнении объема вложений, однако они оцениваются в долларах США, что ставит экономику РФ в один ряд с Южной Кореей.
Обновлено вчера в 17:52
ЖКХ

Массовые отключения горячей воды начались в Хабаровске

Обновлено в 00:23
Политика

В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов

Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек

Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

США направят авианосную группу к берегам Ирана

США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Обновлено вчера в 20:18
Общество

Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал

Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году.
Обновлено вчера в 23:06
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Николай Леонидович Княжицкий
Украинский журналист
Украинский журналист, народный депутат Украины. В прошлом руководитель медийных компаний и телеканалов Tonis и СТБ, УТ-1, Газеты 24, телеканала ТВі. Был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Член австрийского Международного института прессы. Женат, имеет 2 сыновей и дочь. Продюсер ряда документальных фильмов.
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