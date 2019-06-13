Политика
В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за ЗеленскогоИзвестия вчера в 22:10
Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».Lenta.ruвчера в 22:33
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Общество
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Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
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Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
При реставрации Яузской больницы в Москве нашли документы XIX века
В Москве при реставрации Яузской больницы нашли медицинские рукописные документы конца XIX века.
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Шоу-бизнес
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Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено вчера в 11:23
Технологии
Mail.ru Group и «Ростелеком» займутся школьным образованием
СП в сфере школьного образования создают Mail.ru Group и «Ростелеком».
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Экономика
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Происшествия
В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении
Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.
Обновлено в 01:48
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу
Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
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Додон призвал госслужащих и силовиков поддержать новое правительство
Президент Молдавии Игорь Додон призвал государственных служащих, сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство в стране.
Обновлено в 01:54
Технологии
«Яндекс» хочет расширить программу мотивации сотрудников до 20% капитала
Совет директоров просит дополнительно выделить 16,2 млн таких акций на программу мотивации, чтобы компания могла использовать для этого 7% нераспределенного капитала, а вся программа мотивации выросла бы до 20% капитала (всего выпущено 325,7 млн акций классов А и В).
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
«Спартак» может купить нападающего «Ромы» Понсе
Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 02:59
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал кот
Обновлено вчера в 08:58
Баскетбол
Хайнс: готов остаться в ЦСКА, но не всё зависит от моего желания
Центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс сказал, что хотел бы остаться в нынешней команде.
Обновлено в 02:47
Экономика
Более половины россиян начали закупаться только по акциям
50,6 процентов россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Колпино пассажирский поезд переехал подростка
По информации АН «Оперативное прикрытие», неизвестный был сбит поездом №59 «Волга» сообщением «Нижний Новгород - Москва – Санкт-Петербург» 12 июня в 04:40 утра у 7-го пикета станции «Колпино».
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье
Названы опасные последствия привычки пить кофе
Еще одним опасным последствием потребления кофе является риск инсульта.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве
Обновлено вчера в 05:01