В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за ЗеленскогоИзвестия вчера в 22:10

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

Общество В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.

Экономика Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю "Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).

Общество При реставрации Яузской больницы в Москве нашли документы XIX века В Москве при реставрации Яузской больницы нашли медицинские рукописные документы конца XIX века.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Экономика Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.

Происшествия В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Хоккей «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли "Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».

Политика Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Общество Скончался петербургский журналист Андрей Петров 12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Политика Додон призвал госслужащих и силовиков поддержать новое правительство Президент Молдавии Игорь Додон призвал государственных служащих, сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство в стране.

Технологии «Яндекс» хочет расширить программу мотивации сотрудников до 20% капитала Совет директоров просит дополнительно выделить 16,2 млн таких акций на программу мотивации, чтобы компания могла использовать для этого 7% нераспределенного капитала, а вся программа мотивации выросла бы до 20% капитала (всего выпущено 325,7 млн акций классов А и В).

Происшествия В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».

Происшествия В Колпино пассажирский поезд переехал подростка По информации АН «Оперативное прикрытие», неизвестный был сбит поездом №59 «Волга» сообщением «Нижний Новгород - Москва – Санкт-Петербург» 12 июня в 04:40 утра у 7-го пикета станции «Колпино».

Шоу-бизнес Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".