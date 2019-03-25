Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в РоссииИзвестия вчера в 21:54
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
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В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Происшествия
В Польше задержан бывший совладелец сгоревшей «Зимней вишни»
Обновлено вчера в 01:43
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Политика
Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Гаджеты
Голосовой ассистент «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
Группа компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) разрабатывает голосового помощника под названием «Варвара».
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
Израиль договорился с ХАМАС о прекращении огня
Обновлено вчера в 16:46
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 06:39
Здоровье
Москвичей проверили на глаукому
Участниками акции в рамках профилактики глаукомы стали около 15 тысяч москвичей старше 39 лет, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Общество
Ждите людей из прошлого: гороскоп с 25 по 31 марта
Вы отважитесь на решение давно назревших проблем и сможете очень оперативно, удачно и компактно добиться их решения.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
«Луцк мертв»: на Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко
В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.
Обновлено вчера в 22:51
Космос
Бизнесмены в космической гонке могут заработать триллион
Экономисты и футурологи склоны полагать, что первый, кто станет активно заниматься развитием космической отрасли - разработает план колонизации других планет, добычей металла из астероидов, станет богатейшим человеком мира, пишет издание Daily Star.
Обновлено вчера в 10:15
Гаджеты
Apple представила собственный новостной агрегатор Apple News
Обновлено вчера в 14:37
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний
По последним данным на 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли $78 млн.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов
Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено вчера в 02:15
Общество
Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу
Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Бузова запускает собственного мобильного оператора
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора.
Обновлено вчера в 22:48
Авто
Ателье Zagato разработает юбилейные Aston Martin DBS GT
Первой из которых станет трековый ретро-спорткар Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, а второй — современная дорожная модель Aston Martin DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье
Китайским ученым удалось выделить вирус африканской чумы свиней
Вирус, зазванный Pig/HLJ/18 был выделен из образца, взятого у заражённого животного на одной из ферм, пораженной африканской чумой свиней в городе Цзямусы провинции Хэйлуцзян в 2018 году.
Обновлено в 00:22
Общество
Молодожены и именинники смогут посетить ВДНХ бесплатно
Обновлено в 00:31