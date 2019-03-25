Политика

В раде увидели решение экономических проблем Украины в РоссииИзвестия вчера в 21:54

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Раде предложили решить экономические проблемы Украины при помощи России

Взгляд.рувчера в 20:59

В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины

Московский Комсомолецвчера в 16:15

На Украине выступили за экспорт товаров в Россию для улучшения экономики

RT на русскомвчера в 16:58

Украина готова поднимать экономику за счёт России

News.ruвчера в 16:49

Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины

Газета.Ruвчера в 16:16

В Раде выступили за экспорт украинских товаров в Россию для улучшения экономики

ФАНвчера в 18:31

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

РИА Новостивчера в 16:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия

В Польше задержан бывший совладелец сгоревшей «Зимней вишни»

Обновлено вчера в 01:43
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Политика

Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд

Обновлено вчера в 16:54
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Гаджеты

Голосовой ассистент «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

Группа компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) разрабатывает голосового помощника под названием «Варвара».
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие

Израиль договорился с ХАМАС о прекращении огня

Обновлено вчера в 16:46
Здоровье

Перезимовали: как поднять иммунитет весной

По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 06:39
Здоровье

Москвичей проверили на глаукому

Участниками акции в рамках профилактики глаукомы стали около 15 тысяч москвичей старше 39 лет, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено вчера в 16:54
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Общество

Ждите людей из прошлого: гороскоп с 25 по 31 марта

Вы отважитесь на решение давно назревших проблем и сможете очень оперативно, удачно и компактно добиться их решения.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

«Луцк мертв»: на Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко

В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.
Обновлено вчера в 22:51
Космос

Бизнесмены в космической гонке могут заработать триллион

Экономисты и футурологи склоны полагать, что первый, кто станет активно заниматься развитием космической отрасли - разработает план колонизации других планет, добычей металла из астероидов, станет богатейшим человеком мира, пишет издание Daily Star.
Обновлено вчера в 10:15
Гаджеты

Apple представила собственный новостной агрегатор Apple News

Обновлено вчера в 14:37
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний

По последним данным на 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли $78 млн.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов

Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом

Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита

Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено вчера в 02:15
Общество

Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу

Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Бузова запускает собственного мобильного оператора

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Ателье Zagato разработает юбилейные Aston Martin DBS GT

Первой из которых станет трековый ретро-спорткар Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, а второй — современная дорожная модель Aston Martin DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье

Китайским ученым удалось выделить вирус африканской чумы свиней

Вирус, зазванный Pig/HLJ/18 был выделен из образца, взятого у заражённого животного на одной из ферм, пораженной африканской чумой свиней в городе Цзямусы провинции Хэйлуцзян в 2018 году.
Обновлено в 00:22
Общество

Молодожены и именинники смогут посетить ВДНХ бесплатно

Обновлено в 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нестор Шуфрич
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное