Политика

В раде увидели решение экономических проблем Украины в РоссииИзвестия вчера в 21:54

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
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В Раде напомнили: проблемы экономики можно решить с помощью России

Красная веснавчера в 16:55

В Раде выступили за экспорт украинских товаров в Россию для улучшения экономики

ФАНвчера в 18:31

На Украине выступили за экспорт товаров в Россию для улучшения экономики

RT на русскомвчера в 16:58

В Раде предложили решить экономические проблемы Украины при помощи России

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Украина готова поднимать экономику за счёт России

News.ruвчера в 16:49

Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины

Газета.Ruвчера в 16:16

В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины

Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия

СК проверяет информацию о смерти генерала ФСБ в Москве

Следственный комитет начал проверку информацию о смерти генерала ФСБ в Москве, сообщили телеканалу «Якутия 24» в столичном управлении ведомства.
Обновлено в 03:38
Авто

Дилерам Ford представили прототип нового Bronco

Видевшие прототип нового Bronco утверждают, что дизайн внедорожника выполнен в стиле ретро, автомобиль получил прямоугольную решетку радиатора с надписью Bronco и круглую, как у классической модели, оптику.
Обновлено в 04:06
Общество

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Финансы

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника

Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
Обновлено в 03:20
Экономика

В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов

Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Израиль начал обстрел сектора Газа

Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Музыка

Три липецких клуба отказались проводить концерт рок-группы «Элизиум»

Три площадки отказали рок-группе «Элизиум» в проведении концерта в Липецке. Об этом говорится в паблике музыкантов «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:52
Происшествия

В Вологодской области три человека погибли при столкновении грузовиков

Обновлено в 03:19
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Авто

СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка

Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Авто

Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля

Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Мужчина устроил дебош с раздеванием в аэропорту Омска

Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком

Обновлено в 03:12
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Общество

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Транспорт

ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права

Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено вчера в 08:44
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Экономика

ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты

В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Северные бригады получили на вооружение арктические бульдозеры

Обновлено в 01:52
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Армия и оружие

Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90

Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.
Обновлено в 02:44
Экономика

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы

Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
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Нестор Шуфрич
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
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