В раде увидели решение экономических проблем Украины в РоссииИзвестия вчера в 21:54

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.

В раде увидели решение экономических проблем Украины в России

Происшествия СК проверяет информацию о смерти генерала ФСБ в Москве Следственный комитет начал проверку информацию о смерти генерала ФСБ в Москве, сообщили телеканалу «Якутия 24» в столичном управлении ведомства.

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