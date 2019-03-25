Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в РоссииИзвестия вчера в 21:54
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины
Московский Комсомолецвчера в 16:15
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия
СК проверяет информацию о смерти генерала ФСБ в Москве
Следственный комитет начал проверку информацию о смерти генерала ФСБ в Москве, сообщили телеканалу «Якутия 24» в столичном управлении ведомства.
Обновлено в 03:38
Авто
Дилерам Ford представили прототип нового Bronco
Видевшие прототип нового Bronco утверждают, что дизайн внедорожника выполнен в стиле ретро, автомобиль получил прямоугольную решетку радиатора с надписью Bronco и круглую, как у классической модели, оптику.
Обновлено в 04:06
Общество
Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае
Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника
Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
Обновлено в 03:20
Экономика
В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов
Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Политика
Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа
Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Музыка
Три липецких клуба отказались проводить концерт рок-группы «Элизиум»
Три площадки отказали рок-группе «Элизиум» в проведении концерта в Липецке. Об этом говорится в паблике музыкантов «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Авто
СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка
Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Авто
Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля
Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Мужчина устроил дебош с раздеванием в аэропорту Омска
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.
Обновлено в 02:44
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Транспорт
ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права
Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено вчера в 08:44
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Экономика
ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты
В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Армия и оружие
Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90
Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.
Обновлено в 02:44
Экономика
Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы
Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48