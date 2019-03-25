Политика

В раде увидели решение экономических проблем Украины в РоссииИзвестия вчера в 21:54

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
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В Раде предложили решить экономические проблемы Украины при помощи России

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В Раде выступили за экспорт украинских товаров в Россию для улучшения экономики

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Газета.Ruвчера в 16:16

В Раде напомнили: проблемы экономики можно решить с помощью России

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На Украине выступили за экспорт товаров в Россию для улучшения экономики

RT на русскомвчера в 16:58

В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины

Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Футбол

Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минуте

В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Песков ответил на вопрос о «китовой тюрьме» в Приморье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с "китовой тюрьмой" в Приморье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:39
Политика

Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста

Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы

На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Обновлено в 04:26
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за истребление индейцев

Обновлено вчера в 22:54
Важное за сутки

«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Общество

Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате

В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Здоровье

На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ

В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности

Губернаторы, которые были избраны в 2016-2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
Обновлено в 05:30
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Общество

Алексей Текслер оценил состояние Челябинска на «двойку»

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оценил состояние регионального центра на «что-то около двойки» (по пятибалльной шкале).
Обновлено вчера в 10:24
Футбол

Украине грозит технические поражения за нарушение правил натурализации игрока

Международная федерация футбола (ФИФА) может засчитать сборной Украине технические поражения в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Люксембурга и Португалии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:40
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз

Несколько часов журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.
Обновлено в 04:33
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
Общество

Олимпийская чемпионка Мария Киселева хочет стать депутатом Мосгордумы

Обновлено в 05:45
Интернет

Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали

Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
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Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Возле Кремля украли кабель правительственной связи

Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Политика

Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем

Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:58
Политика

Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации

Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
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Нестор Шуфрич
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
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