Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в РоссииИзвестия вчера в 21:54
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины
Московский Комсомолецвчера в 16:15
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку
Как оказалось, девушка пыталась спуститься на один этаж, используя поводок для собаки.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Вышел специальный трейлер «Джона Уика 3» ко Дню щенка
Ко Дню щенка (Happy National Puppy Day), который отмечается 23 марта, студия Lionsgate надавила на слезные железы и выпустила специальный трейлер третьего "Джона Уика".
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы.
Обновлено в 02:24
Авто
Toyota и Lamborghini сплотились против регистрации Aurus в Европе
Компании Toyota, Lamborghini и Michelin прохладно встретили новости о планах России выпустить люксовый автомобиль Aurus в Европе.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19
Происшествия
Боец ММА Дудаев заявил о непричастности к ДТП с погибшими в Москве
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Россия поставила Вьетнаму более 60 танков Т-90
Закончилась контрактная поставка Вьетнаму российских танков Т-90, о чем в разговоре с Интерфаксом сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов, который возглавил делегацию от России на малазийской оборонной выставке «ЛИМА – 2019».
Обновлено в 02:34
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Обновлено вчера в 16:27
Финансы
С чем связана паника на мировом фондовом рынке
Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Торговый центр загорелся в Баку
Торговый центр «Диглас» загорелся в Низаминском районе Баку утром во вторник, 26 марта.
Обновлено в 02:02
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено вчера в 10:00
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Транспорт
На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Энергетика
Умные счетчики увеличат россиянам квартплату
В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.
Обновлено в 02:25
Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Политика
Текслер ввел новый формат заседаний правительства Челябинской области
Врио челябинского губернатора Алексей Текслер ввел новый формат заседаний правительства области.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе
Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.
Обновлено в 01:29
Кино
Marvel выложила в сеть новые постеры фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Студия Marvel выложила в сеть новые постеры будущего кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 01:46
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Брелоки «Тройка» с комплиментами начали продавать в метро
Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года.
Обновлено в 00:19
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
Обновлено в 00:37
Политика
В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту
Росгидромет имеет два класса геофизических ракет, которые позволяют выводить метеорологические микроспутники массой от 5 до 15 килограммов на околоземные орбиты высотой от 120 до 300 километров, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Максим Яковенко.
Обновлено в 01:46