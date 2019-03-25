Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газаИзвестия 20:47

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
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Депутат Рады: Киев потеряет до $5 млрд при прекращении транзита газа из РФ

Аргументы и Факты21:34

Украина потеряет до $5 млрд при прекращении транзита газа из России — депутат Рады

Центр энергетической экспертизы20:41

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Известия20:47

Депутат Рады: При утрате транзита российского газа Украина потеряет $3-5 млрд

Росбалт19:31

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

ФАН19:19

Украинский депутат предсказал последствия потери транзита российского газа

РИА Новости19:02

В Киеве назвали последствия потери транзита российского газа

News.ru21:00
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Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Общество

«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов

Обновлено в 20:08
Общество

400 лет рабства: в мире вспоминают о миллионах жертв трансатлантической торговли

Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние.
Обновлено в 18:12
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина

Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Спорт

Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Политика

Тимошенко: ЕС начал антикоррупционное расследование против Порошенко

Обновлено вчера в 09:53
Политика

Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах

46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Гаджеты

Meitu закрывает производство собственных смартфонов

Смартфоны Meitu отличались высококачественными камерами и специальными приложениями для обработки фотографий.В 2018 году Meitu заключила договор о сотрудничестве с компанией Xaiomi, которая получила права на использование бренда Meitu для выпуска гаджетов.
Обновлено в 06:43
Экономика

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

По мнению Юрия Чайки, договоры Росжелдора и ОАО РЖД с Росимуществом о предоставлении средств не соответствуют законодательству, что позволяет «Росжелдору самоустраниться от осуществления эффективного контроля», а в договорах нет целевых показателей, что не позволяет выставить штрафы.
Обновлено в 17:52
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».
Обновлено в 18:11
Здоровье

Карантин по бешенству животных отменили в Можайском округе

Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Можайского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
Обновлено в 02:48
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Политика

Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено в 20:59
Общество

Синоптики предупредили о рецидиве зимы в Москве на следующей неделе

Обновлено в 16:39
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины

Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Политика

Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Здоровье

На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи

Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено в 18:28
Здоровье

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Экономика

«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов

Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 20:15
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

Обновлено в 21:16
Политика

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие

Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив

"Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении.
Обновлено в 20:35
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено в 17:32
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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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