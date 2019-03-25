Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газаИзвестия 20:47
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
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Украина потеряет до $5 млрд при прекращении транзита газа из России — депутат Рады
Центр энергетической экспертизы20:41
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Обновлено в 17:52
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Карантин по бешенству животных отменили в Можайском округе
Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Можайского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
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Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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Политика
Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины
Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
Обновлено в 13:48
Происшествия
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Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
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Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
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Обновлено в 14:36
Здоровье
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Обновлено в 18:28
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
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Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
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Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов
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Политика
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Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
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"Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении.
Обновлено в 20:35
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено в 17:32